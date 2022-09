Napoli, arma da fuoco: colpita una finestra, sequestrati i bossoli

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi verso l'una di notte nel quartiere Pianura, a Napoli, in via San José Maria Escrivá. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato e sequestrato 2 bossoli calibro 12 a terra e un foro di proiettile in una finestra di un'abitazione. Indagini in corso da parte dei carabinieri.