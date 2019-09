Domenica 22 Settembre 2019, 12:53

Nel complesso di edilizia popolare Berlingeri, in via degli Asteroidi, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno rinvenuto droga e un’arma nascosti in un armadietto per il deposito di estintori al piano seminterrato di un palazzo: i militari hanno così sequestrato una pistola semiautomatica e cinque cartucce, quasi tre etti di marijuana, 21 grammi di hashish, un bilancino elettronico e una macchina per il sottovuoto.