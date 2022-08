Napoli Est, armi e droga nascoste nel palazzo a San Giovanni: doppio sequestro

Controllato uno stabile in corso Protopisani a Napoli. Qui, in un vano ricavato sopra la porta dell’ascensore condominiale, i poliziotti hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e 7 cartucce. Non solo. Nel sottoscala al piano terra, hanno trovato un barattolo con 7 involucri contenenti circa 4 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione che sono stati sequestrati.