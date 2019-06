«Napoli, le armi della faida di camorra nascoste nei copertoni delle auto dei residenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 18 Giugno 2019, 21:54 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un certificato medico per fare le «stese». Un documento di un medico Asl da tenere in tasca in vista di un eventuale controllo di polizia, tanto per stare apposto quando si rientra in casa. È uno degli espedienti usati dai killer del clan Vastarella della Sanità, per dribblare le indagini quando i vicoli del centro storico si trasformano in un inferno. È il racconto del pentito Daniele Pandolfi a far emergere il sistema dei falsi certificati medici, quando si tratta di scendere in strada e consumare le cosiddette «stese», scorrerie armate, ultima moda nella frontiera criminale cittadina. Spari contro balconi, portoni, saracinesche.