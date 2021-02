Gli agenti del Commissariato di Afragola hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Libertà nella quale hanno rinvenuto, occultata nel cassetto di un comodino della camera da letto, una pistola Bernardelli con matricola abrasa, completa di caricatore e 15 cartucce. A.S., 72enne di Casoria con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento.

