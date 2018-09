Mercoledì 12 Settembre 2018, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera gli agenti del commissariato Dante hanno arrestato Anna Luongo, 43enne napoletana, accusata di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Intercettata in via Pessina, la donna ha tentato di scappare ma è stata prontamente bloccata e trovata in possesso di sette stecche di hashish e la somma di 70 euro suddivise in banconote di diverso taglio.Nella sua abitazione, in via Mancinelli, nascondeva altre 11 dosi di hashish già confezionati e cinque panetti e un bilancino elettronico di precisione: è stata arrestata e rinchiusa nel carcere di Pozzuoli.