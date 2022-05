Prende tre paia di scarpe da uno scaffale e le mette nella borsa. Poi spedita si dirige alla cassa ma scatta l'allarme del sistema anti-taccheggio. Così per una giovane studentessa incensurata sono scattate le manette: ora si trova ai domiciliari con l'accusa di furto. È accaduto in un megastore di via Toledo, a Napoli. La donna, 26 anni, è stata bloccata dai carabinieri allertati dal personale di vigilanza del negozio.