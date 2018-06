Napoli, catturate le ladre di Chiaia: rubavano gioielli e contanti, incastrate dalle telecamere

Martedì 26 Giugno 2018, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 17:24

Due donne, Radojca Pavlovic, serba di 34 anni, e Sonia Marinkovic, spagnola di 33, con precedenti specifici, ritenute responsabili di un furto in abitazione messo a segno l'11 marzo scorso in un'abitazione di via Pergolesi, a Napoli, sono state arrestate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli.Le due donne erano state riprese dalle immagini di videosorveglianza all'atto dell'ingresso nello stabile e all'uscita con delle grosse borse. All'interno diversi orologi di marca Rolex, Cartier, Pomellato, Damiani, e altre note marche, numerosi anelli e bracciali preziosi e la somma di 12.000 euro in contanti. Marinkovic, riconosciuta dagli agenti del commissariato San Ferdinando come una delle ladre, era già ristretta nel carcere di Pozzuoli perché fermata da una volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli il 25 Aprile scorso a piazza Garibaldi, in un'auto con un'ingente quantitativo di oggetti e arnesi atti allo scasso. Per Marinkovic scattò l'arresto in quanto già destinataria di un ordine di carcerazione.Per questi episodi, come per altri analoghi furti in zona Chiaia commessi dal mese di marzo al mese di maggio del 2018, prosegue l'attività investigativa del commissariato San Ferdinando, che trae origine da una serie di denunce di furto e tentato furto in abitazioni di via Cuoco, via Mergellina, via Caracciolo, largo Vasto e Chiaia. I poliziotti hanno focalizzato la loro attività investigativa sull'esame dei video presenti nei condomini presi di mira e stanno lavorando per l'identificazione delle bande operanti in zona, in relazione alle quali appare verosimile il coinvolgimento delle due donne arrestate ieri.