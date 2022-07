Napoli, 2 ragazzi fuggono in scooter: sequestrata una pistola e cocaina

Stanotte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Vicaria-Mercato hanno intimato ad uno scooter con due persone in via Lavinaio di fermarsi. Alla vista degli agenti, i due hanno accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Enrico Cosenz, sono stati definitivamente bloccati e trovati in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa con 5 cartucce ed il guidatore anche di un involucro contenente 0,15 grammi circa di cocaina.

I due, napoletani di 18 e 16 anni, sono stati denunciati per porto abusivo di arma clandestina, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale; il 18enne è stato altresì sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e gli è stata contestata una violazione del codice della strada per guida senza patente. Infine, il minore è stato riaffidato ai genitori ed il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.