Lunedì 25 Giugno 2018, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 12:37

​Il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, Luana Romano, nei confronti di tre militari del corpo in forza al medesimo reparto, uno destinato agli arresti domiciliari e gli altri due sospesi dai pubblici uffici per la durata rispettivamente di 12 e 6 mesi. Le indagini nei confronti dei militari infedeli, coordinate dalla locale procura della repubblica, sono state svolte dallo stesso nucleo di polizia economico-finanziaria di napoli che, sulla base del quadro indiziario finora formatosi, ha ricostruito diversi episodi di concussione commessi negli anni dal 2014 al 2016 in danno di società sottoposte a verifiche fiscali. i tre militari sono stati immediatamente sospesi dal servizio.