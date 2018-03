Domenica 18 Marzo 2018, 14:06

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti cinque africani tra i 19 e i 32 anni, tutti senza fissa dimora. I cinque sono stati bloccati dopo aver ceduto droga a tre diversi acquirenti e, a seguito di perquisizioni personali, sono stati trovati in possesso di sette stecche di hashish e otto involucri di marijuana.