Napoli, assalto ultrà ai tifosi della Roma: «Li abbiamo uccisi a cazzotti e calci»

Martedì 30 Ottobre 2018, 11:30

Un agguato in piena regola, pianificato in ogni minimo particolare. Dietro l'assalto che si consumò il cinque aprile scorso a Napoli, a pochi metri dall'aeroporto di Capodichino, ai danni di tre tifosi romanisti rientrati in Italia dopo una trasferta a Barcellona ci fu la mano di una squadraccia di ultrà violenti azzurri: quattro di loro appartenenti al gruppo «Secco Vive» ed uno alla sigla «Masseria». La svolta investigativa è arrivata ieri, con l'esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare che hanno portato in carcere i presunti responsabili del raid.Le fasi del drammatico assalto sono state ricostruite dalla Digos di Napoli, diretta da Francesco Licheri. Gli agenti della sezione «Tifoseria» della Questura sono giunti all'identificazione dei responsabili grazie a una scrupolosa indagine basata sulle testimonianze delle vittime, ma soprattutto grazie ad alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza e - soprattutto - alle intercettazioni delle utenze telefoniche in uso agli indagati. Ma per inquadrare compiutamente i fatti bisogna tornare alla giornata del cinque aprile: a quando, cioè, da un aereo decollato da Barcellona e atterrato a Napoli Capodichino scendono tre giovani tifosi giallorossi che la sera precedente avevano assistito al Camp Nou alla partita di Champions League tra Barcellona e Roma. Una scelta, quella di optare sullo scalo aereo partenopeo, dettato dal fatto che tutti gli altri voli diretti su Roma erano fully booked, cioè senza un solo posto libero.