Camorra, quattro affiliati al clan camorristico Mazzarella arrestati nel rione Luzzatti

Quattro pregiudicati legati al clan camorristico Mazzarella sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Napoli al termine delle indagine coordinate dalla DDA su due intimidazioni a colpi di arma due fuoco avvenute il 2 gennaio 2020 nel Rione Luzzatti, in via Gaetano Bruno e via Nicola Fraggianni, a Napoli. Si tratta di Salvatore Nunziata, 50 anni, Andrea Nunziata, 49 anni, Carlo Nunziata, 22 anni, e Andrea Nunziata, 19 anni. I quattro sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Ultimo aggiornamento: 12:33

