Trasportavano sigarette di contrabbando: seguiti e arrestati dalla Finanza

Sabato 27 Ottobre 2018, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due contrabbandieri arrestati in flagranza di reato e 560 kg di sigarette sequestrate. È il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Napoli.Le fiamme gialle di Portici, durante un'ordinaria attività di controllo del territorio, notavano un furgone sospetto, palesemente a pieno carico, che transitava a velocità sostenuta. Dopo un breve pedinamento il mezzo veniva visto entrare all'interno di un cortile condominiale nel comune di San Giorgio a Cremano e fermarsi davanti a un box, dove due persone si apprestavano a scaricare delle scatole di cartone, riportanti i marchi «mark1» e «regina». All'interno del mezzo e nel locale sono stati trovati 560 kg di sigarette prive dei contrassegni di stato.Al termine del servizio venivano posti sotto sequestro anche 400 kg di rifiuti speciali, costituiti da componenti elettronici, e si accertava, inoltre, che l'energia elettrica che serviva il deposito di stoccaggio era allacciata abusivamente all'impianto di pubblica illuminazione attraverso un cavo volante. I 2 responsabili venivano arrestati e posti a disposizione dell'a.g. competente e anche denunciati per le violazioni in materia di reati ambientali e furto di energia elettrica.