Napoli, arrestati due spacciatori con la “droga dello stupro”

Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, a via Baffi, hanno notato nei pressi di un appartamento due uomini che, in cambio di una banconota, hanno consegnato qualcosa ad una persona che, alla loro vista, si è data alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due spacciatori trovandoli in possesso di una busta e di 16 involucri contenenti circa 95 grammi di eroina, 4 stecche di 10 grammi di hashish, due flaconi di Ghb, la “droga dello stupro”, e 170 euro. Inoltre, hanno rinvenuto nell’abitazione altri 43 flaconi di GHB, 3 buste contenenti circa 58 grammi di eroina, un involucro contenente circa 3 grammi di cocaina, due coltelli, un taglierino, un bilancino di precisione, due cellulari e diverso materiale per il confezionamento della droga.

I due, un 36enne e un 52enne, entrambi del Ruanda e con precedenti, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 36enne, infine, doveva già scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti.