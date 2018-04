Giovedì 26 Aprile 2018, 10:55

Stavano tentando di rubare la Fiat Panda a un anziano ma sono bloccati dai carabinieri. Così per due giovani - uno di 23 anni e l'altro di 20 - sono scattate le manette. I due sono stati bloccati dai militari dell'Arma in via Francesco GiordanI, a Napoli. A seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e di uno scanner per centraline elettroniche di auto di recente costruzione. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.