Napoli, arrestati padre e figlio sorpresi con la pistola a San Silvestro

Venerdì 15 Febbraio 2019, 19:57

Questa mattina, nell’ambito dell’attività istituzionale di repressione dei reati predatori, personale della Squadra Mobile, Sezione Criminalità Diffusa, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di due soggetti, padre e figlio, responsabili, a vario titolo, di porto e detenzione di un’arma da fuoco clandestina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Rosa Volpe, ha avuto inizio il 31 dicembre scorso quando, in zona Mercato, tre soggetti a bordo di uno scooter sono stati bloccati da un equipaggio dei Falchi e uno dei passeggeri è stato trovato in possesso di un’arma clandestina.In particolare la sera del 31 dicembre, durante un servizio di prevenzione e controllo nel citato quartiere, gli operatori hanno sentito alcuni spari ed incrociato subito dopo uno scooter con tre persone a bordo. Questi ultimi, alla vista degli agenti, hanno cercato di allontanarsi a forte velocità. L’autista dello scooter è stato immediatamente bloccato, mentre gli altri passeggeri hanno cercato di allontanarsi a piedi tra i vicoli del quartiere. Durante la fuga uno dei malviventi ha abbandonato un’arma, poi recuperata e risultata essere clandestina con colpo in canna, e con l’aiuto del padre è riuscito a sottrarsi all’arresto.All’esito dell’attività investigativa, sono stati raccolti importanti elementi di prova sulle responsabilità penali di entrambi i soggetti per i citati reati.