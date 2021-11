Napoli, arrestati spacciatore e suo acquirente: sequestrate 20 stecche di hashish

Ieri pomeriggio i falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via Giovanni Tappia hanno notato un uomo che ha consegnato qualcosa ad un’altra persona in cambio di denaro. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 100 euro e l’acquirente con 20 stecche di hashish del peso di circa 30 grammi. Giuseppe D’Andrea, 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente, G.D.V., 51enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.

