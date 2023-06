Napoli, arrestati due spacciatori: avevano droga e 400 euro

Gli agenti del commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di uno stabile di via Carbonara due uomini che, dopo aver prelevato qualcosa da una rampa di scale dell’edificio, lo hanno ceduto ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno bloccati, trovando i due spacciatori in possesso di 400 euro, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 0,6 grammi di cocaina; inoltre, in un’intercapedine delle scale, hanno rinvenuto otto involucri contenenti circa 2,3 grammi della stessa sostanza.

Un 53enne e un 69enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.