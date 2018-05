Napoli, in manette tre topi d'appartamento: entravano nelle case con una scheda plastificata

Domenica 13 Maggio 2018, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 12:15

I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale hanno arrestato Radojka Pavlovic, Emanuela Pavlovic e Roy Pavlovic, tutti maggiorenni, accusati di tentato furto in abitazione e ricettazione.Gli agenti si sono recati in via Carlo Poerio, dove la sala operativa aveva segnalato un furto in atto in appartamento, e hanno accertato che i tre ragazzi serbi, già conosciuti come autori di furti avvenuti in zona San Ferdinando, si erano introdotti all’interno del condominio repentinamente, approfittando dell’uscita di un’autovettura dallo stabile.I poliziotti hanno accertato che uno di loro, Roy, con una scheda artigianale plastificata, utilizzata come apriporta, incalzava nell’inserirla all’interno della fessura per agevolare l’azione della complice Emanuela che, con un cacciavite di manico nero, cercava di forzare la serratura della porta d’ingresso.Indosso ai ladri gli agenti hanno rinvenuto un cacciavite lungo 20 cm nascosto sotto la maglia, una chiave inglese, un cacciavite, due paia di guanti in lattice, tre schede plastificate artigianalmente, una forbice e un punteruolo di ferro. Sono stati inoltre rinvenuti oggetti di pregevole valore, un orologio da donna e tre cellulari.Tutti e tre i giovani sono stati arrestati e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, le due donne sono state portate nel carcere di Pozzuoli mentre Roy è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.