«Dammi 5 euro o ti butto giù la moto», arrestati tre parcheggiatori abusivi a Napoli

Venerdì 7 Settembre 2018, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2018 14:04

Dovranno rispondere di estorsione aggravata i tre parcheggiatori abusivi arrestati ieri sera dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Massimo Barone, Antonio Rigillo e Gianluca Esposito sono stati fermati dalle pattuglie dei Falchi dopo avere minacciato un giovane alla guida di una motocicletta che aveva parcheggiato in via Arena Sant'Antonio per poter raggiungere uno dei locali di via Coroglio per partecipare a una festa.Arrestati su denuncia del centauro, i tre sono stati sorpresi in possesso della somma di 154,50 euro, di un coltello a serramanico e di un attrezzo multiuso con tanto di lama con punta e taglio.