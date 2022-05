Napoli, arrestati tre pusher: uno aveva il reddito di cittadinanza

Tre arresti per droga al rione de Gasperi a Ponticelli, e così si scopre che uno dei pusher incassava pure il reddito di cittadinanza. A intervenire i carrabinieri che hanno fatto irruzione in una roccaforte della camorra, circondato una palazzina e controllato i box. E così hanno trovato sette dosi di cocaina, un bilancino di precisione, 385 euro in contante e una pistola giocattolo alterata al punto da renderla facilmente confondibile con una vera. Oltre a telecamera abusiva (anche questa sequestrata) per monitorare i passaggi, ma evidentemente non è bastata ai tre per assicurarsi l'impunità.

