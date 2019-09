Napoli, tre topi d'auto arrestati nei vicoli del centro storico con il kit dello scasso

Sabato 14 Settembre 2019, 12:23

Ieri sera i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Benedetto Cairoli per una segnalazione di persone sospette.Gli agenti hanno notato tre giovani che stavano provando ad aprire la portiera di un'auto in sosta. Alla vista delle volanti, i tre hanno provato a fuggire ma sono stati fermati e trovati in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso.J.C., di 29 anni, L.S., di 28 anni, e E. J. C., di 27 anni, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.