Napoli, arrestati due uomini dopo una rapina a piazza Garibaldi

Nella serata di martedì 19 dicembre, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti per una rapina in strada nei pressi di via Genova.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo che, indicando un soggetto, ha raccontato che, poco prima, insieme ad altre due persone, lo aveva colpito alle spalle al fine di sottrargli il cellulare dalla tasca del giubbotto. Gli agenti hanno bloccato l'uomo traendolo in arresto.

Nella mattina di ieri, poi, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Napoli Centrale e della Squadra Mobile sono stati avvicinati, nei pressi di piazza Garibaldi, dall’uomo che nella serata precedente era stato vittima della rapina del suo cellulare.

La vittima ha segnalato agli agenti il soggetto che avrebbe fatto da complice al furto del proprio cellulare.

Pertanto gli operatori, con non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato il 24enne, con precedenti di polizia, nei cui confronti è stato eseguito un fermo di PG in quanto gravemente indiziato di rapina in concorso.