Sabato 3 Novembre 2018, 16:34 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli-Centro e della stazione Quartieri Spagnoli lo hanno arrestato in piazzetta Olivella, in un’abitazione nella disponibilità di un familiare. Quando si è trovato davanti i militari non ha opposto la minima resistenza Ciro Palumbo, 50enne, di Scampia. Si nascondeva dal 23 ottobre, ora è in carcere a Poggioreale.Dovrà rispondere di associazione a delinquere finalizzata a furti aggravati, rapine e ricettazione nonché di porto e detenzione abusiva di armi comuni da sparo.