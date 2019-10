Hashish e marijuana tra i vicoli di Napoli: arrestato 23enne africano

Sabato 19 Ottobre 2019, 16:13

Gli agenti del commissariato Decumani hanno notato nei pressi di largo San Giovanni Maggiore Pignatelli una donna che consegnava alcune banconote a un giovane in cambio di un involucro; questi, dopo aver ricevuto il denaro, lo ha consegnato a un uomo sopraggiunto poco dopo.I poliziotti hanno seguito e fermato la donna in via Mezzocannone rinvenendole addosso circa 3 grammi di marijuana e hanno bloccato lo spacciatore che è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish, mentre la persona che aveva ricevuto il denaro ha fatto perdere le proprie tracce.Touray Essa, 23enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la donna è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.