Napoli, arrestato 26enne con 3 chili di hashish nel cofano e una mazza da baseball

Un uomo e una donna a bordo di una Fiat 500, dopo essersi fermata all'alt dei carabinieri, in via Luigi Crisconio, nel quartiere di Ponticelli, ha fatto retromarcia per darsi alla fuga. L'inseguimento è durato per centinaia di metri, fino a via Carlo Miranda. Quando uno dei due militari solleva la ruota di scorta nel cofano trova 57 panetti di hashish.

In totale i carabinieri hanno trovato quasi 3 chili di stupefacente avvolti in plastica nera. Anche una mazza da baseball. In manette un 26enne di Ponticelli.

Denunciata per resistenza a pubblico ufficiale la donna che era con lui in auto, coetanea di Anzio. Per il 26enne il carcere, in attesa di giudizio. Risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.