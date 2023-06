​Napoli, ai Quartieri Spagnoli arrestato un 70enne: condannato per violenza sessuale

Stamattina gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato presso la sua abitazione A.T., 70enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso venerdì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale, commesso a Napoli tra il 2008 ed il 2009.