Napoli, parcheggiatore abusivo arrestato davanti all'ospedale Fatebenefratelli

Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato a Napoli dalla polizia. Gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato l'attività posta in essere dall'uomo in via Manzoni, nei pressi dell'Ospedale Fatebenefratelli. È stato controllato e ha consegnato una parte del denaro ricavato, trattenendo la somma restante e aggredendo i poliziotti. Elio Muscovio, 50enne, più volte destinatario di ordine di allontanamento e denunciato per l'attività di parcheggiatore abusivo, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA