Napoli, arrestato affiliato al clan Verde: in cella per insulti e minacce ai carabinieri

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato Salvatore Barbieri, 50enne già noto alle forze dell’ordine. Il tribunale di sorveglianza di Napoli ha disposto la sua detenzione in carcere in sostituzione della misura alternativa della detenzione domiciliare a cui era sottoposto.



L’uomo era detenuto per associazione di tipo mafioso camorristico quale appartenente al clan denominato Verde. Il provvedimento è nato dopo la segnalazione dei militari ai quali l’uomo aveva rivolto insulti e minacce durante un controllo. © RIPRODUZIONE RISERVATA