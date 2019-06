Napoli, sfila una banconota dal portafogli di un infermiere: arrestato all'ospedale del mare

I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno tratto in arresto Augusto Esposito, un 48 enne di Barra già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si trovava nell’Ospedale del Mare ed è stato sorpreso mentre rovistava in una borsa custodita nell’armadietto di un Operatore Socio Sanitario. La vittima del furto, beccato il 48enne mentre sfilava una banconota di 50 euro dal suo portafogli, ha immediatamente allertato il personale di vigilanza interna e il 112.



Resosi conto di essere stato scoperto Esposito si è dato alla fuga ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri intervenuti. Perquisito l’uomo è stato trovato in possesso anche di un coltellino e di un “jammer”, un disturbatore di frequenze radio che permette di aprire facilmente le portiere delle auto. Recuperata la refurtiva e sequestrati gli oggetti rinvenuti, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.

Sabato 15 Giugno 2019, 10:05

