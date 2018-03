Napoli, ambulante clandestino si scaglia contro la polizia: arrestato

Domenica 25 Marzo 2018, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 14:21

I poliziotti delle Volanti dell’ufficio prevenzione generale hanno arrestato Rashid Eddieni, 23enne marocchino accusato di resistenza, lesioni, ricettazione, introduzione e commercio di prodotti falsi e reato di immigrazione perché clandestino in Italia.Durante un controllo nella centralissima piazza Mancini, i poliziotti si sono imbattuti in alcuni extracomunitari e tra questi, al momento del controllo, un clandestino marocchino ha scaraventato addosso a un poliziotto la brandina su cui esponeva la merce da lui venduta per poi aggredirlo.Eddieni è stato bloccato da altri poliziotti presenti al controllo, mentre altri extracomunitari riuscivano a scappare lasciando sul posto tutta la merce contraffatta utilizzata per la vendita.