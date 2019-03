Napoli, arrestato il reggente del clan Reale: sorpreso mentre spacciava eroina

Sabato 30 Marzo 2019, 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Reale, 49enne di San Giovanni a Teduccio, sorvegliato speciale con obbligo di dimora a Napoli, ritenuto esponente apicale dell’omonimo clan camorristico, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Cercola dopo essere stato sorpreso in via comunale Ottaviano mentre cedeva eroina a tre tossicodipendenti.Reale e gli acquirenti sono stati bloccati: lui è stato tratto in arresto, i tre identificati e segnalati al prefetto di Napoli quali assuntori.Subito dopo i carabinieri hanno perquisito le vicinanze del punto in cui hanno bloccato Reale rinvenendo 31 bussolotti di eroina del peso totale di 27 grammi nascosti vicino a una moto dismessa e 160 euro in contante ritenuti provento di attività illecita.