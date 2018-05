Sabato 12 Maggio 2018, 13:58 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calci e pugni contro il personale del servizio d'emergenza del 118. E quando sono intervenuti i poliziotti ha aggredito anche loro. È accaduto a Napoli dove Martino Morra, 47 anni, è stato arrestato.È stato il personale del 118 a chiedere l'intervento della polizia di Stato. Morra, numerosi pregiudizi di polizia, per i reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione, era in evidente stato di agitazione. L'intervento degli agenti insieme a quello dei sanitari si è presentato sin dall'inizio problematico, in quanto l'aggressore, si è scagliato anche contro i poliziotti, che, con non poche difficoltà hanno immobilizzato l'uomo, accompagnandolo, dopo l'intervento di un'altra ambulanza, in un ospedale cittadino. Morra, durante il trasporto, ha anche danneggiato la volante della polizia.