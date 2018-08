Era a capo di una gang di rapinarolex in Costa Azzurra: arrestato a mare a Scauri

Venerdì 10 Agosto 2018, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2018 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera gli uomini della Squadra Mobile, Sezione Antirapina, hanno arrestato, a Minturno, in località Scauri, in esecuzione ad un mandato d’arresto europeo, emesso dalle autorità francesi, Vittorio Liccardo, 26 anni, rapinatore di orologi di pregio, residente ai Quartieri Spagnoli. Il giovane aveva costituito un’organizzazione criminale specializzata nelle rapine di orologi di valore consumate in Costa Azzurra tra agosto 2017 e aprile 2018.In particolare dalle indagini era emerso che Liccardo stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la propria famiglia in provincia di Latina. I poliziotti hanno effettuato un lungo servizio di pedinamento nella nota località balneare, durante il quale tre agenti, mimetizzandosi tra i bagnanti, hanno dapprima individuato la moglie, all’interno di uno stabilimento balneare, e, in tarda serata, è stato individuato e bloccato il rapinatore, mentre rientrava presso il suo appartamento.Infatti quest’ultimo, proprio per evitare un possibile arresto, incontrava la moglie solo di sera, all’interno dell’appartamento, trascorrendo la giornata in un lido diverso rispetto a quello dei familiari.