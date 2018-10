Nella mattinata odierna personale di questa Squadra Mobile ha tratto in arresto Mihai Silviu, classe1988, a Caras- Severin, destinatario di mandato di arresto europeo ai fini dell’estradizione emesso il 23 gennaio 2014 dall’Autorità Giudiziaria rumena, in quanto condannato con sentenza passata in giudicato alla pena detentiva di 5 anni di reclusione per furto in appartamento.



A seguito di attività info-investigativa, si è appreso che il soggetto si trovava in nel territorio cittadino. Pertanto, gli agenti hanno avviato attività di rintraccio che hanno consentito di localizzare il Mihai in via Nicolini, nei pressi di un distributore di carburante. Dopo gli adempimenti di competenza, è stato associato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 19:23

