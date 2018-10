Venerdì 12 Ottobre 2018, 14:01

I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato un 46enne già noto alle forze dell'ordine e ritenuto contiguo al clan camorristico degli Stolder Ferraiuolo.All'uomo, raggiunto nella sua casa in via Nino Taranto, i militari dell'arma hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza di Napoli: dovrà espiare in carcere otto anni di reclusione per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, reato commesso nel 2007 a Castello di Cisterna.