Giovedì 31 Maggio 2018, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato di polizia San Giovanni Barra hanno arrestato Luigi Gallo, 22enne napoletano evaso dal carcere minorile di Airola durante un'uscita per un incontro di calcio a Maddaloni.Il 22enne è stato rintracciato all'interno del Rione Villa, presso un'abitazione occupata abusivamente e posta sotto sequestro, ed è stato accompagnato in carcere ad Airola per espiare la pena residua.