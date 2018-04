Genny, cantante neomelodico di notte e parcheggiatore abusivo di giorno

Giovedì 5 Aprile 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 10:27

Neomelodico di sera, parcheggiatore abusivo di giorno. Gennaro Damiani, 32 anni, napoletano, è stato arrestato martedì mattina dagli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria Campana, coordinato dal dirigente Luigi Liguori, ed è stato condotto in Tribunale in attesa del processo per direttissima. Noto nel mondo della musica neomelodica napoletana come Genny Fenny e nel 2015 produttore del film Sodoma La scissione di Napoli, il ragazzo, hanno appurato i poliziotti, si era impossessato dei posti auto nei pressi della stazione centrale, compresi quelli dove c'erano le strisce blu. Le indagini sono partite dopo che i poliziotti hanno appreso che molti automobilisti erano stati costretti a pagare il pizzo lasciare l'automobile in sosta. Pattugliando la zona, in borghese, hanno individuato Damiani proprio mentre minacciava un uomo, insistendo per farsi pagare e affermando che, su quel tratto, non c'era bisogno di mettere il grattino perché non sarebbero passati né ausiliari del traffico né vigili urbani. Si sono avvicinati e il ragazzo, resosi conto della loro presenza, è subito scappato, riuscendo momentaneamente a scomparire; è stato rintracciato poco dopo da una pattuglia della Polfer in moto e bloccato dopo un inseguimento lungo le strade cittadine.