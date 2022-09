Napoli, arrestato il 17enne autore della rapina al bar di piazza Trieste e Trento

Stamattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno arrestato un minorenne napoletano di 17 anni residente al Pallonetto Santa Lucia ritenuto l'autore di due reati nello scorso luglio.

In particolare, la sera del 16 luglio scorso in via Orazio, un uomo di 35 anni veniva ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba e rapinato del suo scooter.



Successivamente, nella sera del 17 luglio un turista svizzero subiva una rapina a mano armata di un orologio in un bar di Piazza Trieste e Trento.



Gli agenti del Commissariato San Ferdinando, grazie alle descrizioni offerte dalle vittime nel primo caso e alla visione delle immagini di video sorveglianza del Bar nel secondo, riuscivano a ricostruire le dinamiche di quanto avvenuto arrestando il 17enne che è stato rinchiuso in carcere.