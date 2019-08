Lunedì 26 Agosto 2019, 18:25

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno fermato in via Marvasi un uomo che si intratteneva con altri extracomunitari. In seguito al controllo è emerso che l’uomo, Abdelhak Berkane, algerino di 38 anni, era sottoposto agli arresti domiciliari per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero è stato arrestato.