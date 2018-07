Napoli, catturato ladro di batterie: ne aveva appena rubata una dalla Peugeot 206

Lunedì 2 Luglio 2018, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa volta lo hanno colto in flagrante, bloccato mentre attraversava la strada con la batteria appena rubata da un'automobile ancora tra le mani. Giovanni Ramaglia, pregiudicato di Bagnoli, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì dai poliziotti della volante del commissariato San Paolo. Gli agenti lo hanno fermato intorno all'una del mattino in via Terracina, all'altezza di via Marconi, mentre si avvicinava all'automobile dove lo aspettava un complice. Poco distante c'era una Peugeot 206 col cofano ancora aperto a cui era stata rubata la batteria. Nei successivi controlli, effettuati insieme alla pattuglia del commissariato Bagnoli, intervenuta in supporto, sono stati trovati un'altra batteria, un bastone che veniva utilizzato per aprire i cofani e dei chiavini usati per smontare le batterie. L'uomo è in attesa del processo per direttissima.A dicembre scorso Ramaglia era stato fermato con un complice dalla volante di Bagnoli e trovato in possesso di numerose batterie; per entrambi era scattata la denuncia per ricettazione.Negli ultimi mesi nella zona erano stati segnalati decine di episodi di furti di questo tipo, l'allarme era arrivato a livelli tali che molti avevano provveduto con catenacci e catene per bloccare i cofani e qualcuno, ormai esasperato, era arrivato al punto di smontare la batteria e portarsela a casa piuttosto che lasciarla nell'auto parcheggiata in strada.