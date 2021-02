Napoli, arrestato latitante ai Quartieri Spagnoli: deve scontare cinque anni di carcere

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio nei Quartieri Spagnoli finalizzati all'applicazione delle norme anti-Covid, gli agenti del commissariato Montecalvario hanno bloccato in via Portacarrese a Montecalvario Vincenzo Vitale, 72enne napoletano con precedenti di polizia irreperibile dal gennaio dello scorso anno in quanto destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, poiché condannato alla pena di cinque anni, 11 mesi e 27 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonché al pagamento di una multa di 15.950 euro.

