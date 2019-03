Martedì 26 Marzo 2019, 13:13

Picchia la ex e poi chiama il 112 dicendo che era stato aggredito: arrestato dai carabinieri. In manette un 28enne di vico Spicoli, già condannato per maltrattamenti in famiglia nel 2016 e che ha un bambino con la ex compagna 27enne. L’affido del piccolo è fonte di continue liti. Dopo l'ennesimo scontro, in piazza del Carmine, erano piazza del carmine e lui ha picchiato la ragazza a calci e pugni. La donna, trasportata al Loreto Mare, ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti perché era stato proprio il 28enne a chiamare il 112 dicendo che i familiari della ex lo avevano aggredito. Sul posto, però, è stata accertata la verità: era stato lui a picchiare la ex e poi aveva avuto una discussione con i parenti di lei. Il giovane è stato bloccato con l'accusa di lesioni personali: drrante il rito direttissimo, il giudice ha convalidato l'arresto applicando la misura cautelare del divieto di dimora a Napoli.