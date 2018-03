Napoli, massacra di botte la moglie davanti ai figli piccoli: arrestato

Lunedì 12 Marzo 2018, 14:13

Gli agenti del commissariato di polizia San Giovanni-Barra hanno arrestato un 47enne napoletano, responsabile di maltrattamenti in famiglia. I poliziotti, poco dopo la mezzanotte di ieri sono intervenuti in via Bernardo Quaranta, in un appartamento dove era stata segnalata al 113, la presenza di una persona che dava in escandescenze.All'arrivo gli agenti hanno trovato la porta d'ingresso dell'abitazione indicata nella segnalazione, danneggiata. All'interno una donna seduta su di una sedia, tremante, guardata a vista dal marito. Mentre gli agenti accedevano nelle varie stanze, sono stati raggiunti da due bambini che, terrorizzati, si erano nascosti nelle loro camerette.L'uomo è stato portato in commissariato e ha raccontato che per futili motivi, aveva malmenato fortemente la moglie dinanzi ai figli minori. Gli agenti hanno poi appreso che non era la prima volta che episodi del genere erano accaduti: da diversi anni l'uomo maltrattava la consorte davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Poggioreale.