Napoli, arrestato marocchino condannato per maltrattamenti dalla Procura di Lodi

Un immigrato del Marocco di 42 anni - del quale non è stato fornito il nome - è stato arrestato a Napoli dalla polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Lodi. L'uomo, pregiudicato, deve scontare una condanna a 5 anni per maltrattamenti avvenuti dal dicembre 2008 al maggio 2012 nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia di sette mesi.

La donna è morta nel 2012, nel corso di una lite, precipitando dal balcone della propria abitazione. Il marocchino è stato fermato nei pressi dell'ufficio immigrazione della Questura di Napoli e trasferito nel carcere di Poggioreale.