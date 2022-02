Napoli, beccato a vendere cellulari in strada: tenta la fuga e aggredisce gli agenti, arrestato

Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Soprammuro hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato un cellulare ad una persona a bordo di uno scooter la quale, alla loro vista, si è data alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato nei pressi di corso Umberto I, hanno raggiunto l’uomo che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha scagliato una bicicletta posizionata a bordo strada contro gli operatori i quali, non senza difficoltà e dopo una collutazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di tre smarphone, un tablet, una sim e 295 euro. L’uomo, un 35enne del Niger, è stato arrestato per lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per ricettazione; infine, uno dei cellulari è stato riconsegnato al legittimo proprietario.