Mercoledì 20 Marzo 2019, 14:47

Circa 14 chili di cocaina sono stati sequestrati dalla polizia a Napoli. Li stava trasportando un corriere partito con un'auto da San Giovanni a Teduccio, periferia occidentale della città, e diretto a Giugliano, comune dell' entroterra, che è stato intercettato dagli agenti della Squadra Mobile.Antonio Niglio, 23 anni, già denunciato in passato, è stato bloccato nel pomeriggio di ieri alla guida di una Panda, in via Nuova Sant' Antonio dopo un breve inseguimento. Nel bagagliaio dell' auto c'erano 13 involucri con un nastro adesivo che recava la scritta «CR7» per un peso complessivo di circa 14 chili. Il valore di mercato della partita di cocaina seqquestrata è di 2 milioni e mezzo di euro.