Lunedì 27 Agosto 2018, 12:13

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno arrestato per evasione dai domiciliari Carlo Leone, 58enne condannato nella sua casa al Pallonetto a Santa Lucia per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per spaccio di stupefacenti.L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma per strada, all’esterno della sua abitazione dalla quale si era allontanato senza alcun permesso per conversare con alcuni pregiudicati. Arrestato, è ora in attesa di rito direttissimo.