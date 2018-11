Sabato 24 Novembre 2018, 17:18

Ieri notte, gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno arrestato Ciro Contini Ciro, di 30 anni, e Vincenzo De Pompeis, 18enne, entrambi pregiudicati, perché responsabili di porto, detenzione e ricettazione di arma e munizionamento.I poliziotti. nel corso di un ordinario pattugliamento notturno, in via Nicolini in direzione Ponti Rossi, hanno intercettato una autovettura Micra con a bordo due giovani che hanno destato la loro attenzione. Gli agenti hanno intimato l’alt per un controllo ma i due giovani hanno repentinamente invertito la marcia, effettuando un testa coda, e sono fuggiti in direzione di via Arenaccia.I due hanno cercato, invano, di far perdere le loro tracce ma i poliziotti non li hanno mai persi di vista, anche quando hanno lasciato l’auto in via Mazzocchi, angolo via Sant’Attanasio, cercando di fuggire a piedi.Nel momento in cui hanno abbandonato la vettura, per tentare la fuga a piedi, i poliziotti hanno riconosciuto, nel passeggero della Micra, Ciro Contini, considerato attuale capo clan dell’omonima consorteria criminale, nipote di Eduardo Contini, attualmente detenuto.Contini, uscendo dalla autovettura, si disfaceva di una pistola e scappava ma veniva rincorso e fermato, insieme al conducente della vettura da uno dei due poliziotti che, dopo una corsa di circa 500 metri, riusciva a bloccarli in via Tanucci.L’altro poliziotto recuperava, in via Sant’Attanasio, la pistola, una Python 357 Magnum CTG Colt’s PT.F.A. di fabbricazione USA con matricola leggibile e completa di 5 proiettili, di cui 4 Magnum e 1un38 special.L’arma risultava essere compendio di furto, denunciato regolarmente nel 2010.I due sono stati arrestati per i reati di porto e detenzione nonché di ricettazione di arma ma gli è stata contestata l’aggravante di agire a favore dell’associazione criminale, mediante il “pattugliamento” teso a dimostrare il controllo del territorio.I due giovani sono stati arrestati e portati presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano. L’arma e le munizioni, nonché i due telefoni cellulari trovati in possesso dei due arrestati, sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Mentre la Nissan Micra usata dai giovani è stata affidata in giudiziale custodia ad una ditta autorizzata.